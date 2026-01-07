Orange, prezzata un'emissione obbligazionaria in 5 tranche per 6 miliardi di dollari

Orange

(Teleborsa) -, colosso francese delle telecomunicazioni, ha prezzato con successo un', con regolamento il 13 gennaio 2026. L'emissione, che in alcuni momenti ha registrato una sottoscrizione superiore di oltre 8 volte, è composta da 5 tranche.Orange prevede di utilizzare i proventi per scopi aziendali generali, che potrebbero includere il rimborso di alcuni debiti in essere di MasOrange, da assumere in relazione all'acquisizione da parte di Orange del restante 50% di MasOrange. Con una cedola media ponderata del 4,72% per una scadenza media di 9 anni, questaconsente a Orange di beneficiare della diversificazione del suo bacino di investitori nel credito.