Orange, prezzata un'emissione obbligazionaria in 5 tranche per 6 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Orange, colosso francese delle telecomunicazioni, ha prezzato con successo un'emissione obbligazionaria da 6 miliardi di dollari, con regolamento il 13 gennaio 2026. L'emissione, che in alcuni momenti ha registrato una sottoscrizione superiore di oltre 8 volte, è composta da 5 tranche.

Orange prevede di utilizzare i proventi per scopi aziendali generali, che potrebbero includere il rimborso di alcuni debiti in essere di MasOrange, da assumere in relazione all'acquisizione da parte di Orange del restante 50% di MasOrange. Con una cedola media ponderata del 4,72% per una scadenza media di 9 anni, questa prima emissione in dollari dal 2016 consente a Orange di beneficiare della diversificazione del suo bacino di investitori nel credito.
