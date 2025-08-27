Parigi: rosso per Carrefour

(Teleborsa) - Retrocede il colosso della grande distribuzione
, con un ribasso dell'1,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carrefour
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso retail
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,59 Euro. Primo supporto visto a 12,33. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)