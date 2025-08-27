Milano 15:29
42.458 -0,46%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 15:29
9.243 -0,25%
Francoforte 15:29
24.056 -0,40%

Parigi: rosso per Carrefour

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il colosso della grande distribuzione, con un ribasso dell'1,97%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carrefour, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso retail. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,59 Euro. Primo supporto visto a 12,33. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12,24.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
