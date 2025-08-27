Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda aerospaziale italiana
, che avanza bene del 2,64%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Avio
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Avio
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,45 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,8.
