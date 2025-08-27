Milano 15:29
42.458 -0,46%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 15:29
9.243 -0,25%
Francoforte 15:29
24.056 -0,40%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda aerospaziale italiana, che avanza bene del 2,64%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Avio rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Avio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,45 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```