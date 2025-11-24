Milano 13:42
42.262 -0,94%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:42
9.560 +0,21%
Francoforte 13:42
23.219 +0,55%

Pesante sul mercato di Piazza Affari Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Pesante sul mercato di Piazza Affari Avio
Retrocede molto l'azienda aerospaziale italiana, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,58%.
Condividi
```