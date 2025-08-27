Milano 11:51
42.557 -0,23%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:52
9.271 +0,06%
Francoforte 11:51
24.132 -0,09%

Piazza Affari: rialzo controllato per il comparto oil italiano

Piccolo scatto in avanti per l'indice petrolifero a Milano, che arriva a 19.023,64 punti.
