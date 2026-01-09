Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:47
25.764 +1,01%
Dow Jones 19:47
49.515 +0,51%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto oil italiano

L'Indice petrolifero a Milano guadagna l'1,41% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 20.379,82 punti.
