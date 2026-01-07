Milano 13:37
45.612 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:37
10.055 -0,67%
Francoforte 13:37
25.023 +0,52%

Piazza Affari: rosso per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rosso per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano perde l'1,28%, continuando la seduta a 20.294,68 punti.
Condividi
```