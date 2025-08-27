Trumponomics, l’interventismo statale tra colossi industriali e criptovalute

(Teleborsa) - Le ormai continue dichiarazioni dalla Casa Bianca consolidano la convinzione secondo la quale il Governo americano guidato da Donald Trump
stia ampliando in modo inedito la propria presenza diretta
nell’economia
. Dopo l’ipotesi di un fondo sovrano
lanciata dal consigliere Kevin Hasset
, il segretario al Commercio Howard Lutnick
ha dichiarato che l’esecutivo valuta la possibilità di acquisire quote in grandi contractor della difesa
come Lockheed Martin, Boeing e Palantir.
Queste mosse si inseriscono in un programma più ampio che ha già visto interventi diretti nei capitali di aziende strategiche. Tra gli esempi più rilevanti: l’acquisto di quasi il 10% di Intel
, il ruolo determinante nella vendita di U.S. Steel
a Nippon Steel
con l’introduzione di una golden share
a favore di Washington, nonché l’ingresso nella statunitense MP Materials
, attiva nelle terre rare. Parallelamente, sono stati imposti vincoli ai giganti dei semiconduttori Nvidia
e AMD
, obbligati a riconoscere al Tesoro statunitense una quota del 15% dei ricavi generati in Cina. Un insieme di interventi che ridisegna la linea di confine tra pubblico e privato nell’economia americana.
Il paradosso
di questa strategia emerge con evidenza nella contraddizione tra l’interventismo statale
e l’apertura verso le criptovalute
. Trump, infatti, ha sostenuto in maniera esplicita l’industria dei token digitali
, promuovendo iniziative legislative come il Genius Act
. Una posizione che strizza l’occhio a un elettorato anarco-capitalista e tecnologico, che si pone in netta antitesi alla crescente centralizzazione del controllo statale su settori strategici.
A ciò si aggiunge la progressiva presa di potere su istituzioni
e agenzie
tradizionalmente indipendenti, come dimostrano la sostituzione di Gary Gensler alla guida della Sec con Paul Atkins
e le tensioni con la Federal Reserve
. Per i sostenitori di Trump, la logica di fondo giustifica il mezzo. La questione, per analisti e mercati, non è più quindi se la "Trumponomics
" sia solo un’anomalia passeggera, ma se abbia la forza di consolidarsi in modo strutturale, ridefinendo a lungo termine i rapporti tra Stato e mercato negli Stati Uniti.