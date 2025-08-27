Trumponomics, l’interventismo statale tra colossi industriali e criptovalute

Intel

(Teleborsa) - Le ormai continue dichiarazioni dalla Casa Bianca consolidano la convinzione secondo la quale il Governo americano guidato dastia ampliando in modo inedito la proprianell’. Dopo l’ipotesi di unlanciata dal consigliere, il segretario al Commercioha dichiarato che l’esecutivo valuta la possibilità di acquisire quote in grandi contractor dellacome Lockheed Martin, Boeing e Palantir.Queste mosse si inseriscono in un programma più ampio che ha già visto interventi diretti nei capitali di aziende strategiche. Tra gli esempi più rilevanti: l’acquisto di quasi il 10% di, il ruolo determinante nella vendita dicon l’introduzione di unaa favore di Washington, nonché l’ingresso nella statunitense, attiva nelle terre rare. Parallelamente, sono stati imposti vincoli ai giganti dei semiconduttori, obbligati a riconoscere al Tesoro statunitense una quota del 15% dei ricavi generati in Cina. Un insieme di interventi che ridisegna la linea di confine tra pubblico e privato nell’economia americana.Ildi questa strategia emerge con evidenza nella contraddizione tra l’e l’apertura verso le. Trump, infatti, ha sostenuto in maniera esplicita l’industria dei, promuovendo iniziative legislative come il. Una posizione che strizza l’occhio a un elettorato anarco-capitalista e tecnologico, che si pone in netta antitesi alla crescente centralizzazione del controllo statale su settori strategici.A ciò si aggiunge la progressiva presa di potere sutradizionalmente indipendenti, come dimostrano la sostituzione di Gary Gensler alla guida della Sec cone le tensioni con la. Per i sostenitori di Trump, la logica di fondo giustifica il mezzo. La questione, per analisti e mercati, non è più quindi se la "" sia solo un’anomalia passeggera, ma se abbia la forza di consolidarsi in modo strutturale, ridefinendo a lungo termine i rapporti tra Stato e mercato negli Stati Uniti.