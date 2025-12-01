NVIDIA, partnership strategica con Synopsys per trasformare design e ingegneria

NVIDIA

Synopsys

(Teleborsa) -hanno annunciato un’ampiadestinata a rivoluzionare i processi di progettazione e simulazione in numerosi settori industriali. L’accordo pluriennale integra le tecnologie di AI e accelerated computing di NVIDIA con le soluzioni ingegneristiche di Synopsys, con l’obiettivo di consentire ai team R&D di progettare, simulare e verificare sistemi complessi con maggiore velocità, precisione e costi inferiori. Nell’ambito della collaborazione, NVIDIA ha investitoin azioni ordinarie Synopsys a 414,79 dollari per titolo."Il computing accelerato dalle GPU CUDA sta rivoluzionando il design, consentendo simulazioni a velocità e scala senza precedenti – ha dichiarato, fondatore e Ceo di NVIDIA –. La nostra partnership con Synopsys sfrutta la potenza del computing accelerato e dell’AI per reinventare l’ingegneria e il design, permettendo agli ingegneri di creare prodotti straordinari"., presidente e Ceo di Synopsys, ha aggiunto: "La complessità e i costi dei sistemi intelligenti di nuova generazione richiedono soluzioni ingegneristiche con un’integrazione più profonda tra elettronica e fisica, accelerate da AI e capacità computazionali… Insieme, riprogetteremo l’ingegneria e aiuteremo gli innovatori a realizzare più velocemente le loro idee".Laprevede l’accelerazione delle applicazioni Synopsys con CUDA-X, lo sviluppo di flussi agentic AI integrando tecnologie come AgentEngineer e NVIDIA NeMo, e l’uso di digital twin avanzati tramite Omniverse e Cosmos. Le aziende lavoreranno inoltre su soluzionie iniziative commerciali congiunte per favorire l’adozione delle tecnologie GPU-accelerated in tutto il mercato.