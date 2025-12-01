Milano 17:35
Tesla, l'attacco di Burry: "valutazione ridicolmente sopravvalutata"

(Teleborsa) - Michael Burry, l’investitore reso celebre da The Big Short, ha preso di mira Tesla definendola "ridicolmente sopravvalutata" in un post sul suo blog, pochi giorni dopo aver criticato le valutazioni dell’AI. Nel suo Substack Cassandra Unchained, Burry ha stimato che Tesla diluisca gli azionisti del 3,6% l’anno senza buyback e che il maxi piano di compensi di Elon Musk, potenzialmente fino a 1.000 miliardi di dollari in azioni nel prossimo decennio, aumenterà ulteriormente la diluizione.

Al prezzo attuale, Tesla tratta a 209 volte gli utili forward, contro una media quinquennale di 94 e a fronte delle 22 volte dell’S&P 500, secondo dati LSEG.

Burry aveva già assunto posizioni ribassiste sul titolo, come l’opzione short del 2021 tramite Scion Asset Management. Di recente ha intensificato le critiche anche verso colossi tech come Nvidia e Palantir.
