Tesla, l'attacco di Burry: "valutazione ridicolmente sopravvalutata"

(Teleborsa) - Michael Burry
, l’investitore reso celebre da The Big Short, ha preso di mira Tesla
definendola "ridicolmente sopravvalutata
" in un post sul suo blog, pochi giorni dopo aver criticato le valutazioni dell’AI. Nel suo Substack Cassandra Unchained, Burry ha stimato che Tesla diluisca gli azionisti del 3,6% l’anno senza buyback e che il maxi piano di compensi di Elon Musk
, potenzialmente fino a 1.000 miliardi di dollari in azioni nel prossimo decennio, aumenterà ulteriormente la diluizione
.
Al prezzo attuale, Tesla tratta a 209 volte gli utili forward
, contro una media quinquennale di 94 e a fronte delle 22 volte dell’S&P 500, secondo dati LSEG.
Burry aveva già assunto posizioni ribassiste sul titolo, come l’opzione short del 2021 tramite Scion Asset Management
. Di recente ha intensificato le critiche anche verso colossi tech come Nvidia
e Palantir
.