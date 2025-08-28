Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Composto ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, in flessione dell'1,10% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30.286,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30.876,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30.089,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)