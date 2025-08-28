Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Apprezzabile rialzo per il Light Sweet Crude Oil, in guadagno dello 0,87% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di medio periodo del greggio WTI ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 64,63. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 66,06, mentre il primo supporto è stimato a 63,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)