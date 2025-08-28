Milano 12:17
42.369 +0,05%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:17
9.212 -0,47%
Francoforte 12:17
24.037 -0,04%

Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,73%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.016,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,73%
Ribasso per Hong Kong, in flessione dello 0,73%, termina le contrattazioni a 25.016,88 punti.
Condividi
```