Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 19:22
23.675 +0,46%
Dow Jones 19:22
45.567 0,00%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,24%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 7.762,6 punti

Parigi conclude in progresso dello 0,24%, archiviando la sessione a 7.762,6 punti.
