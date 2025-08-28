Milano
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 19.39
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,24%
Il CAC40 termina le contrattazioni a 7.762,6 punti
In breve
Finanza
28 agosto 2025 - 17.43
Parigi conclude in progresso dello 0,24%, archiviando la sessione a 7.762,6 punti.
Parigi
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,24%
