Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:48
25.952 +0,93%
Dow Jones 17:48
49.118 -0,60%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,27%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.152,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,27%
Parigi conclude in progresso dello 0,27%, archiviando la sessione a 8.152,82 punti.
Condividi
```