Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,70%

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,70%
Madrid conclude in progresso dello 0,70%, archiviando la sessione a 17.614,4 Euro.
