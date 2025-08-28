Crolla a New York Cooper Companies

(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda di dispositivi medici che produce lenti a contatto
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 13,41%.
La tendenza ad una settimana di Cooper Companies
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Cooper Companies
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 65,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 67,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)