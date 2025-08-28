Milano 17:12
42.443 +0,22%
Nasdaq 17:12
23.667 +0,43%
Dow Jones 17:12
45.480 -0,19%
Londra 17:12
9.212 -0,47%
Francoforte 17:12
24.049 +0,01%

Crolla a New York Cooper Companies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda di dispositivi medici che produce lenti a contatto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 13,41%.

La tendenza ad una settimana di Cooper Companies è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Cooper Companies è in rafforzamento con area di resistenza vista a 65,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 67,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
