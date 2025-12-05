Milano 17:35
Benigni (CEO & COO Elt Group): "Nei conflitti moderni la superiorità informativa è elemento decisivo"
(Teleborsa) - "Come Elt Group ci sentiamo chiamati direttamente in causa dalla riflessione fatta dal ministro Crosetto nel suo non-paper dedicato ai conflitti ibridi perché siamo un gruppo con oltre 70 anni di vita e grande esperienza nella difesa elettronica e nel cyber per proteggere le persone, i dati e infrastrutture". Lo ha dichiarato Domitilla Benigni, CEO e COO di ELT Group nel corso dei lavori del Defence Summit, evento a cura del Sole 24 Ore e dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) in collaborazione con il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD).

"E’ bene sottolineare che i conflitti contemporanei si sviluppano simultaneamente in terra, mare, aria, spazio e cyberspazio. In questo scenario, l’ambiente elettromagnetico, a cui ci dedichiamo da sempre, acquisisce un'importanza strategica, poiché ogni sistema militare moderno dipende dalla capacità di operare efficacemente attraverso di esso: dalle comunicazioni ai sistemi di gestione integrata delle informazioni, dall’underwater ai droni alla navigazione satellitare, dalla cyber security fino alla difesa elettronica.

Il vantaggio decisivo consiste nel raggiungere la superiorità informativa, ovvero essere in grado di acquisire, elaborare e distribuire informazioni più rapidamente ed efficacemente rispetto all’avversario, negandogli al contempo questa stessa possibilità.
Questa superiorità informativa ci permette di realizzare la nostra mission", conclude Benigni
