Benigni (CEO & COO Elt Group): "Nei conflitti moderni la superiorità informativa è elemento decisivo"

(Teleborsa) - "Come Elt Group
ci sentiamo chiamati direttamente in causa dalla riflessione fatta dal ministro Crosetto
nel suo non-paper dedicato ai conflitti ibridi perché siamo un gruppo con oltre 70 anni di vita e grande esperienza nella difesa elettronica
e nel cyber per proteggere le persone, i dati e infrastrutture
". Lo ha dichiarato Domitilla Benigni, CEO e COO di ELT Group
nel corso dei lavori del Defence Summit
, evento a cura del Sole 24 Ore e dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) in collaborazione con il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD).
"E’ bene sottolineare che i conflitti contemporanei si sviluppano simultaneamente in terra, mare, aria, spazio e cyberspazio
. In questo scenario, l’ambiente elettromagnetico, a cui ci dedichiamo da sempre, acquisisce un'importanza strategica, poiché ogni sistema militare moderno dipende dalla capacità di operare efficacemente attraverso di esso: dalle comunicazioni ai sistemi di gestione integrata delle informazioni, dall’underwater ai droni alla navigazione satellitare, dalla cyber security fino alla difesa elettronica
.
Il vantaggio decisivo consiste nel raggiungere la superiorità informativa,
ovvero essere in grado di acquisire, elaborare e distribuire informazioni più rapidamente ed efficacemente rispetto all’avversario, negandogli al contempo questa stessa possibilità.
Questa superiorità informativa ci permette di realizzare la nostra mission", conclude Benigni