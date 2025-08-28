Milano 14:42
Ex Ilva, domani sindacati incontrano delegazioni parlamentari

Economia
(Teleborsa) - In vista della definizione del bando di gara da parte dei commissari dell'ex Ilva e dell'intesa tra le istituzioni locali del 12 agosto, Fim, Fiom e Uilm hanno organizzato per domani una giornata di incontri con i gruppi parlamentari, volta a mantenere alta l'attenzione sulla vertenza e a ribadire la necessita' di garantire occupazione, continuita' produttiva e un piano di rilancio industriale e ambientale.

I sindacati riferiscono che finora hanno ricevuto la disponibilità da Alleanza Verdi e Sinistra, Fratelli d'Italia, Italia Viva, Lega, Movimento 5 Stelle, Noi Moderati e Partito Democratico.

Al termine previsto un punto stampa alle 14.30 con i leader delle tre categorie Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella.
