Graduatorie regionali idonei concorsi, domani Anief al Mim per ricevere informativa su nuovo Decreto

"Domani il sindacato ANIEF
riceverà l’informativa presso il Ministero dell’Istruzione
sul nuovo decreto che regolamenterà gli elenchi regionali degli idonei ai concorsi ordinari. Tali elenchi sono previsti dalla normativa primaria, che chiariva come dovessero essere regolamentati tramite decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2025.
Domani, dunque, riceveremo l’informativa. Questi elenchi sono importanti perché consentono agli idonei dei concorsi ordinari di inserirsi in graduatorie
che non scadranno e che saranno utilizzate per le future immissioni in ruolo". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Per il sindacato ANIEF esistono però molte criticità in questa previsione normativa. In primo luogo, questi elenchi saranno utilizzati solo in caso di immissioni in ruolo residuali,
quindi al termine di tutte le procedure ordinarie, mentre il nostro sindacato chiedeva la costituzione di graduatorie complete dei concorsi ordinari, comprensive degli idonei, da utilizzare in modo permanente.
Domani riceveremo l’informativa e capiremo la composizione di questi elenchi
. È certo che sarà possibile chiedere l’inserimento anche in una regione diversa rispetto a quella per cui si è risultati idonei ai concorsi. Domani arriveranno inoltre i chiarimenti su tutte le modalità operative previste dal decreto
", conclude Cozzetto.
"