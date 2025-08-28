Francoforte: andamento negativo per Tag Immobilien

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Tag Immobilien
, con una flessione del 2,34%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tag Immobilien
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Tag Immobilien
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 15,72 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 15,25. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,19.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)