Milano 12:19
42.362 +0,03%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:19
9.211 -0,48%
Francoforte 12:19
24.028 -0,07%

Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess
Seduta positiva per la compagnia chimica tedesca, che avanza bene del 2,87%.
Condividi
```