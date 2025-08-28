Milano 12:19
42.362 +0,03%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:19
9.211 -0,48%
Francoforte 12:19
24.028 -0,07%

Francoforte: balza in avanti Hugo Boss

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Hugo Boss
(Teleborsa) - Scambia in profit la casa di moda tedesca, che lievita dell'1,96%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hugo Boss più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del luxury brand è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43,43 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 42,74. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```