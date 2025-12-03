Hugo Boss, scendono le quotazioni a Francoforte

(Teleborsa) - In forte ribasso la casa di moda tedesca
, che mostra un -11,49%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Hugo Boss
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di breve periodo del luxury brand
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 35,56 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 34,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 37,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)