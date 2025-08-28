Milano 12:20
Francoforte: scambi negativi per Qiagen

Ribasso composto e controllato per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
