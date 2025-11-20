Francoforte: risultato positivo per Qiagen

fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,42%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 38,5 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 39,4. L'indebolimento diè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 38,02.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)