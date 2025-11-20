Milano 13:20
42.943 +0,68%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:20
9.555 +0,50%
Francoforte 13:20
23.360 +0,85%

Francoforte: risultato positivo per Qiagen

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Qiagen
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che lievita del 2,42%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Qiagen rispetto all'indice di riferimento.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 38,5 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 39,4. L'indebolimento di Qiagen è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 38,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```