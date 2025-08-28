Milano
12:20
42.368
+0,04%
Nasdaq
27-ago
23.566
0,00%
Dow Jones
27-ago
45.565
+0,32%
Londra
12:20
9.211
-0,48%
Francoforte
12:20
24.029
-0,07%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 12.37
Home Page
/
Notizie
/ Italia, Fatturato industria (MoM) in giugno
Italia, Fatturato industria (MoM) in giugno
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 agosto 2025 - 11.10
Italia,
Fatturato industria in giugno su base mensile (MoM) +1,2%
, in aumento rispetto al precedente -2,1%.
(Foto: © htganzo / 123RF)
Condividi
