Milano 12:20
42.368 +0,04%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:20
9.211 -0,48%
Francoforte 12:20
24.029 -0,07%

Italia, Fatturato industria (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Fatturato industria (MoM) in giugno
Italia, Fatturato industria in giugno su base mensile (MoM) +1,2%, in aumento rispetto al precedente -2,1%.

(Foto: © htganzo / 123RF)
Condividi
```