Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 16.15
Ordini industria USA (MoM) in novembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
29 gennaio 2026 - 16.05
USA,
Ordini industria in novembre su base mensile (MoM) +2,7%
, in aumento rispetto al precedente -1,3% (la previsione era +1,7%).
