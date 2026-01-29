Milano 15:59
45.336 +0,44%
Nasdaq 15:59
25.741 -1,08%
Dow Jones 15:59
48.963 -0,11%
Londra 15:59
10.233 +0,78%
Francoforte 15:59
24.451 -1,50%

Ordini industria USA (MoM) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Ordini industria USA (MoM) in novembre
USA, Ordini industria in novembre su base mensile (MoM) +2,7%, in aumento rispetto al precedente -1,3% (la previsione era +1,7%).
