Milano
10:58
45.359
+0,49%
Nasdaq
28-gen
26.023
0,00%
Dow Jones
28-gen
49.016
+0,02%
Londra
10:58
10.197
+0,42%
Francoforte
10:58
24.536
-1,16%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 11.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Fatturato industria Italia (MoM) in novembre
Fatturato industria Italia (MoM) in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 gennaio 2026 - 11.05
Italia,
Fatturato industria in novembre su base mensile (MoM) -0,1%
, in aumento rispetto al precedente -0,6%.
Condividi
Leggi anche
Vendite dettaglio Italia (MoM) in novembre
Ordini industria USA (MoM) in ottobre
Italia, Produzione costruzioni (MoM) in novembre
Indice servizi Giappone (MoM) in novembre
Altre notizie
Produzione industriale Giappone (MoM) in novembre
Francia, Produzione industriale (MoM) in novembre
Prezzi export USA (MoM) in novembre
Francia, Consumi familiari (MoM) in novembre
M4 Regno Unito (MoM) in novembre
Spese reali famiglie Giappone (MoM) in novembre
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto