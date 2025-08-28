Milano 12:21
42.373 +0,06%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:21
9.211 -0,48%
Francoforte 12:21
24.028 -0,08%

Londra: andamento sostenuto per Bunzl

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Bunzl
Punta con decisione al rialzo la performance del distributore di confezioni e materiali per l'igiene, con una variazione percentuale del 2,17%.
Condividi
```