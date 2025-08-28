Micron Technology, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di microchip
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,93%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Micron Technology
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 123,6 USD e supporto a 119,9. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 127,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)