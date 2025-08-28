Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 19:23
23.682 +0,49%
Dow Jones 19:23
45.573 +0,02%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

Micron Technology, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di microchip, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,93%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Micron Technology moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 123,6 USD e supporto a 119,9. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 127,3.

