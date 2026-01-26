Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

New York: andamento negativo per Micron Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di microchip, che tratta con una perdita del 2,68%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Micron Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Micron Technology classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 396,5 USD e primo supporto individuato a 382,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 410,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
