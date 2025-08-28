NATO, spesa di tutti i membri dell'Alleanza raggiunge il 2% del PIL

(Teleborsa) - Tutti gli alleati della NATO
eccetto l'Irlanda, che non è menzionata, hanno raggiunto nel 2025 l'obiettivo del 2% di spesa militare
in rapporto al PIL. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento pubblicato dall'Alleanza Atlantica, che contiene i numeri fino a tutto il mese di giugno 2025 sulla base dei dati standardizzati comunicati dai rispettivi dipartimenti di Difesa nazionali.
Dalle tabelle emerge che l'Italia
, nel 2025, ha portato la spesa militare ad oltre 45 miliardi di euro
, in forte aumento rispetto ai circa 18 miliardi del 2014. La spesa militare rispetto al PIL si attesta al 2,01%
.
Gli Stati Uniti
restano al vertice della classifica
per spesa militare, con circa 980 miliardi di dollari
(circa 900 miliardi di euro) pari al 3,22% del PIL
.
Fra gli Alleati europei da segnalare il Regno Unito
con oltre 70 miliardi di sterline (circa 90,5 miliardi di euro) pari al 2,40% del PIL
. Fra le cinque maggiori economie europee, tiene dietro la Francia
con 66,5 miliardi di euro di spesa, pari al 2,05%
. Per la Germania
non sono disponibili i dati 2025, mentre il 2024 ha visto crescere la spesa militare ad oltre 86,6 miliardi di euro, pari al 2% del PIL
. In coda la Spagna
con poco più di 33 miliardi di euro di spesa, pari al 2% del PIL
.
I Paesi Bassi
hanno speso 26,1 miliardi di euro, pari al 2,49%
del PIL, la Polonia
133,7 miliardi di ziloty (44,3 miliardi di euro) pari al 4,48%
del PIL
Chiudono la classifica in valori assoluti la Grecia
con 7,1 miliardi di euro, pari al al 2,85%
del PIL, la Norvegia
con 154 miliardi di corone (16,5 miliardi di euro), pari al 3,35%
del PIL, e la Danimarca
con 90,6 miliardi di corone (14,3 miliardi di euro), pari al 3,22%
del PIL.
La spesa media della NATO
si attesta nel 2025 al 2,76% del PIL
, in aumento rispetto al 2,61% del 2024 ed al 2,44% del 2023. Per Europa e Canada la spesa si attesta al 2,27% contro l'1,99% del 2024 e l'1,74% di due anni prima.(Foto: NATO)