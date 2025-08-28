NATO, spesa di tutti i membri dell'Alleanza raggiunge il 2% del PIL

(Teleborsa) -eccetto l'Irlanda, che non è menzionata,in rapporto al PIL. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento pubblicato dall'Alleanza Atlantica, che contiene i numeri fino a tutto il mese di giugno 2025 sulla base dei dati standardizzati comunicati dai rispettivi dipartimenti di Difesa nazionali.Dalle tabelle emerge che, nel 2025, ha portato la, in forte aumento rispetto ai circa 18 miliardi del 2014. La spesa militareGlirestanoper spesa militare, con circa(circa 900 miliardi di euro) pari alFra gli Alleati europei da segnalare ilcon oltre 70 miliardi di sterline (circa 90,5 miliardi di euro) pari al. Fra le cinque maggiori economie europee, tiene dietro lacon 66,5 miliardi di euro di spesa, pari al. Per lanon sono disponibili i dati 2025, mentre il 2024 ha visto crescere la spesa militare ad oltre 86,6 miliardi di euro, pari al. In coda lacon poco più di 33 miliardi di euro di spesa, pari alhanno speso 26,1 miliardi di euro, pari aldel PIL, la133,7 miliardi di ziloty (44,3 miliardi di euro) pari aldel PILChiudono la classifica in valori assoluti lacon 7,1 miliardi di euro, pari al aldel PIL, lacon 154 miliardi di corone (16,5 miliardi di euro), pari aldel PIL, e lacon 90,6 miliardi di corone (14,3 miliardi di euro), pari aldel PIL.Lasi attesta nel 2025, in aumento rispetto al 2,61% del 2024 ed al 2,44% del 2023. Per Europa e Canada la spesa si attesta al 2,27% contro l'1,99% del 2024 e l'1,74% di due anni prima.