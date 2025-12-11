Dombrovskis: elezione Pierrakakis è momento simbolico importante per Grecia ed Eurozona

(Teleborsa) - L'elezione del greco Kyriakos Pierrakakis a presidente dell'Eurogruppo
"rappresenta un momento simbolico importante per la Grecia e l'area euro
". Lo ha detto Valdis Dombrovskis
, Commissario europeo per l'economia e la produttività, alla conferenza stampa dell'assemblea dei ministri delle Finanze della zona euro
"Tutti ricordiamo la profonda crisi economica e finanziaria che la Grecia ha dovuto attraversare. Sono stati sollevati dubbi persino sulla permanenza della Grecia nell'area dell'euro - ha continuato - Ora assistiamo a una notevole inversione di tendenza, con la Grecia tra le economie con le migliori performance
dell'area euro, con un avanzo di bilancio e ora con il ministro delle Finanze greco come presidente dell'Eurogruppo".
"Entra in carica in un momento cruciale per l'area euro
e per la nostra Unione nel suo complesso - ha detto Dombrovskis - Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con il neoeletto presidente dell'Eurogruppo per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che ci attendono".
Dombrovskis ha presentato alla riunione odierna i pareri della Commissione sui 17 documenti programmatici di bilancio per il 2026, ricevuti dagli Stati membri dell'area euro a ottobre. "Nel complesso, abbiamo iniziato bene l'attuazione del nuovo quadro di governance economica
- ha detto - Ora dobbiamo concentrarci sull'attuazione e sul miglioramento dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica e delle entrate. Ciò è particolarmente importante, date le enormi richieste odierne alle finanze pubbliche".
"Le nostre valutazioni rilevano che 12 progetti di bilancio sono conformi al percorso di spesa netta raccomandato - ha spiegato - Per gli Stati membri dell'area euro a rischio di inadempienza
, ho ribadito la necessità di adottare le misure necessarie per garantirne la conformità
. Ciò è particolarmente importante nell'attuale contesto difficile per inviare un segnale chiaro sulla nostra stabilità e sostenibilità. Spero che le nostre valutazioni e le discussioni odierne contribuiscano a garantire che gli Stati membri facciano quanto necessario per allineare pienamente i loro bilanci alle nostre regole fiscali".