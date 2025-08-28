Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 21:24
23.715 +0,63%
Dow Jones 21:24
45.641 +0,17%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

New York: andamento negativo per Teleflex

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Teleflex
Ribasso per il produttore di dispositivi medici monouso, che presenta una flessione del 3,10%.
Condividi
```