New York: in calo Teleflex

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di dispositivi medici monouso
, in flessione del 3,10% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Teleflex
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Teleflex
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 128,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 124,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 132,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)