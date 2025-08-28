Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 21:24
23.715 +0,63%
Dow Jones 21:24
45.641 +0,17%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

New York: in calo Teleflex

Migliori e peggiori
New York: in calo Teleflex
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di dispositivi medici monouso, in flessione del 3,10% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Teleflex è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Teleflex rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 128,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 124,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 132,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```