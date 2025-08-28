Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 21:25
23.715 +0,63%
Dow Jones 21:25
45.636 +0,16%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

New York: in forte denaro CrowdStrike Holdings

Prepotente rialzo per il leader mondiale di sicurezza informatica, che mostra una salita bruciante del 4,44% sui valori precedenti.
