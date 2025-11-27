Wall Street mette a segno un'altra seduta di acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,67% a 47.427 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, in aumento l', che si porta a 6.813 punti (+0,69%). In denaro anche il(+0,87%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,65%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,32%),(+1,27%) e(+1,21%). Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.Tra gli investitorida parte della Federal Reserve nella prossima riunione del 9 e 10 dicembre. Oggi 27 novembre la Borsa statunitense sarà chiusa per ilTra i(+2,46%),(+1,96%),(+1,78%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,55%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+5,46%),(+5,09%),(+4,01%) e(+3,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -13,03%.In apnea, che arretra del 7,85%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,92%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,11%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:15: Occupati ADP (preced. 42K unità)14:30: Bilancia commerciale.