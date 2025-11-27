Wall Street mette a segno un'altra seduta di acquisti

(Teleborsa) - Wall Street chiude un'altra seduta all'insegna degli acquisti
, con il Dow Jones
che sale dello 0,67% a 47.427 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, in aumento l'S&P-500
, che si porta a 6.813 punti (+0,69%). In denaro anche il Nasdaq 100
(+0,87%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,65%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti utilities
(+1,32%), informatica
(+1,27%) e materiali
(+1,21%). Il settore telecomunicazioni
, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.
Tra gli investitori aumentano le scommesse di un prossimo taglio dei tassi di interesse
da parte della Federal Reserve nella prossima riunione del 9 e 10 dicembre. Oggi 27 novembre la Borsa statunitense sarà chiusa per il Thanksgiving Day
.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Boeing
(+2,46%), Wal-Mart
(+1,96%), Microsoft
(+1,78%) e Goldman Sachs
(+1,71%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salesforce
, che ha chiuso a -2,55%.
Sottotono Merck
che mostra una limatura dello 0,97%.
Deludente Honeywell International
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, AppLovin
(+5,46%), Marvell Technology
(+5,09%), Warner Bros Discovery
(+4,01%) e Advanced Micro Devices
(+3,93%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Zscaler
, che ha archiviato la seduta a -13,03%.
In apnea Workday
, che arretra del 7,85%.
Scivola Intuit
, con un netto svantaggio del 2,92%.
In rosso CrowdStrike Holdings
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,11%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Martedì 02/12/2025
14:15 USA
: Occupati ADP (preced. 42K unità) Giovedì 04/12/2025
14:30 USA
: Bilancia commerciale.