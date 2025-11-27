Milano 9:43
43.245 +0,27%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:43
9.699 +0,07%
23.829 +0,43%

Wall Street mette a segno un'altra seduta di acquisti

Finanza
(Teleborsa) - Wall Street chiude un'altra seduta all'insegna degli acquisti, con il Dow Jones che sale dello 0,67% a 47.427 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, in aumento l'S&P-500, che si porta a 6.813 punti (+0,69%). In denaro anche il Nasdaq 100 (+0,87%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,65%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti utilities (+1,32%), informatica (+1,27%) e materiali (+1,21%). Il settore telecomunicazioni, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra gli investitori aumentano le scommesse di un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nella prossima riunione del 9 e 10 dicembre. Oggi 27 novembre la Borsa statunitense sarà chiusa per il Thanksgiving Day.
Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+2,46%), Wal-Mart (+1,96%), Microsoft (+1,78%) e Goldman Sachs (+1,71%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salesforce, che ha chiuso a -2,55%.

Sottotono Merck che mostra una limatura dello 0,97%.

Deludente Honeywell International, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, AppLovin (+5,46%), Marvell Technology (+5,09%), Warner Bros Discovery (+4,01%) e Advanced Micro Devices (+3,93%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Zscaler, che ha archiviato la seduta a -13,03%.

In apnea Workday, che arretra del 7,85%.

Scivola Intuit, con un netto svantaggio del 2,92%.

In rosso CrowdStrike Holdings, che evidenzia un deciso ribasso del 2,11%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Martedì 02/12/2025
14:15 USA: Occupati ADP (preced. 42K unità)

Giovedì 04/12/2025
14:30 USA: Bilancia commerciale.
