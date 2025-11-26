New York: andamento negativo per CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale di sicurezza informatica
, che presenta una flessione dell'1,80%.
Lo scenario su base settimanale di CrowdStrike Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di CrowdStrike Holdings
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 512,2 USD. Supporto stimato a 495,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 528,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)