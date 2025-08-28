New York: movimento negativo per Old Dominion Freight Line

società specializzata nei servizi di trasporto su camion

Nasdaq 100

Old Dominion Freight Line

indice dei titoli tecnologici USA

Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 3,68% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico diperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 145,6 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 152,6. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 143.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)