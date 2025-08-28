New York: movimento negativo per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che presenta una flessione del 3,68% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Old Dominion Freight Line
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Old Dominion Freight Line
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 145,6 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 152,6. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 143.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)