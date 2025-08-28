Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 19:24
23.685 +0,51%
Dow Jones 19:24
45.576 +0,02%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

New York: movimento negativo per Old Dominion Freight Line

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, che presenta una flessione del 3,68% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Old Dominion Freight Line rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Old Dominion Freight Line perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 145,6 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 152,6. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 143.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
