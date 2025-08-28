New York: nuovo spunto rialzista per Agilent Technologies

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di strumenti di misura elettronici
, che lievita del 3,24%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Agilent Technologies
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Agilent Technologies
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 124,4 USD. Primo supporto visto a 119,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 116,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)