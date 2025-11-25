New York: al centro degli acquisti Keysight Technologies

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di sistemi di misurazione elettronica
, che scambia in rialzo dell'8,98%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Keysight Technologies
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 199 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 190,8. L'equilibrata forza rialzista di Keysight Technologies
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 207,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)