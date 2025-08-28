Milano
17:14
42.461
+0,26%
Nasdaq
17:14
23.666
+0,43%
Dow Jones
17:14
45.486
-0,17%
Londra
17:14
9.215
-0,44%
Francoforte
17:14
24.049
+0,01%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 17.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: nuovo spunto rialzista per HP
New York: nuovo spunto rialzista per HP
Migliori e peggiori
,
In breve
28 agosto 2025 - 16.10
Rialzo marcato per il
produttore di computer e stampanti
, che tratta in utile del 3,65% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: risultato positivo per HP
New York: nuovo spunto rialzista per Target
New York: nuovo spunto rialzista per Tapestry
New York: nuovo spunto rialzista per Howmet Aerospace
Titoli e Indici
Hp Inc
+3,34%
Altre notizie
New York: nuovo spunto rialzista per Western Digital
New York: nuovo spunto rialzista per Charles Schwab
New York: nuovo spunto rialzista per Best Buy
New York: nuovo spunto rialzista per Humana
New York: nuovo spunto rialzista per Tesla Motors
New York: nuovo spunto rialzista per Wynn Resorts