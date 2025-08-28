New York: nuovo spunto rialzista per NetApp

produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati

NetApp

S&P-500

produttore di attrezzature per data storage

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,96%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 118,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 110,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 125,5.