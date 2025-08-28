Milano
17:35
42.447
+0,23%
Nasdaq
21:25
23.715
+0,63%
Dow Jones
21:25
45.636
+0,16%
Londra
17:35
9.217
-0,42%
Francoforte
17:35
24.040
-0,03%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 21.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: nuovo spunto rialzista per Salesforce
New York: nuovo spunto rialzista per Salesforce
Migliori e peggiori
,
In breve
28 agosto 2025 - 20.00
Punta con decisione al rialzo la performance del
fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, con una variazione percentuale del 2,05%.
Condividi
Leggi anche
New York: calo per Salesforce
New York: positiva la giornata per Salesforce
New York: scambi negativi per Salesforce
New York: giornata depressa per Salesforce
Titoli e Indici
Salesforce
+2,09%
Altre notizie
New York: si concentrano le vendite su Salesforce
New York: si concentrano le vendite su Salesforce
New York: in calo Salesforce
New York: brillante l'andamento di Salesforce
New York: scambi negativi per Salesforce
New York: andamento negativo per Salesforce