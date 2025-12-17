New York: scambi al rialzo per Salesforce

(Teleborsa) - Bene il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, con un rialzo del 2,45%.
Lo scenario su base settimanale di Salesforce
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Salesforce
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Salesforce
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 263,3 USD. Primo supporto a 257,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 254,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)