Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:08
24.823 -1,23%
Dow Jones 19:08
48.042 -0,15%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: scambi al rialzo per Salesforce

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con un rialzo del 2,45%.

Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Salesforce. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Salesforce evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 263,3 USD. Primo supporto a 257,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 254,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
