Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale del lusso, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,27%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kering rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del colosso del lusso è in rafforzamento con area di resistenza vista a 240,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 231,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 248,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
