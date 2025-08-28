Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering

multinazionale del lusso

CAC40

Kering

colosso del lusso

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,27%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 240,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 231,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 248,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)