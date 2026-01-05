Milano 15:04
Parigi: andamento sostenuto per Kering

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la multinazionale del lusso, che guadagna bene, con una variazione del 2,17%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kering evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso del lusso rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Kering è in rafforzamento con area di resistenza vista a 313,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 307,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 319,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
