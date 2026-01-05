Parigi: andamento sostenuto per Kering

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale del lusso
, che guadagna bene, con una variazione del 2,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kering
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso del lusso
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Kering
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 313,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 307,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 319,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)