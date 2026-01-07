Parigi: seduta molto difficile per Kering

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale del lusso
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,20%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40
, ad evidenza del fatto che il movimento di Kering
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'esame di breve periodo del colosso del lusso
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 310,7 Euro e primo supporto individuato a 298,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 323,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)