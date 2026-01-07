Parigi: seduta molto difficile per Kering

multinazionale del lusso

CAC40

Kering

colosso del lusso

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,20%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 310,7 Euro e primo supporto individuato a 298,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 323,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)