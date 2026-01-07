Milano 13:34
Parigi: seduta molto difficile per Kering

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale del lusso, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,20%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Kering subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'esame di breve periodo del colosso del lusso classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 310,7 Euro e primo supporto individuato a 298,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 323,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
