Parigi: scatto rialzista per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Protagonista il colosso degli alcolici, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,47%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pernod Ricard evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di vini e alcolici rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Pernod Ricard. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 107,6 Euro. Primo supporto visto a 101,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 97,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
