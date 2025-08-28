Parigi: scatto rialzista per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Protagonista il colosso degli alcolici
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,47%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pernod Ricard
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di vini e alcolici
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Pernod Ricard
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 107,6 Euro. Primo supporto visto a 101,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 97,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)